Maugliani: grave sindaci 5S favorevoli ad aumento servizi idrici

Roma – “Ieri in Conferenza dei Sindaci della Citta’ metropolitana di Roma abbiamo assistito all’ennesimo voltafaccia dei grillini, paladini, solo a parole, dell’acqua pubblica. L’organo della Citta’ Metropolitana e’ stato chiamato a pronunciarsi sulla rimodulazione delle tariffe dei servizi idrici: gli unici a votare a favore dell’aumento sono stati i sette sindaci del Movimento Cinque Stelle, tra cui Pomezia, Guidonia e Roma”.

“Una decisione gravissima, non solo perche’ i grillini hanno scelto per l’ennesima volta di stare dalla parte dei gestori e contro i cittadini, ma anche perche’ il voto di ieri ha decretato una spaccatura politicamente grave in seno alla Conferenza rispetto a un tema che avrebbe dovuto vedere tutti i sindaci compatti e uniti in difesa degli utenti”. Cosi’ in un comunicato il segretario Pd della provincia di Roma, Rocco Maugliani.