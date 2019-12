Maxi-emendamento, maggioranza a rischio: 4 M5S non vogliono votare

Roma – Dopo i dissapori sulla questioni rifiuti, torna a scricchiolare pericolosamente la tenuta della maggioranza M5S in Campidoglio. I lavori dell’Assemblea capitolina impegnata nell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, provvedimento principale per ogni amministrazione comunale, sono infatti bloccati da stamattina: tra continue sospensioni e convocazioni di uffici di presidenza e capigruppo, infatti, l’Aula non e’ riuscita nemmeno a riprendere la discussione generale sulla delibera. Alla richiesta della maggioranza e del capogruppo Giuliano Pacetti di inserire la trattazione del bilancio consolidato 2018 prima di proseguire l’esame della manovra, e’ addirittura venuto a mancare il numero legale, poi garantito nell’appello successivo.

A far riemergere le tensioni interne ai pentastellati, a quanto si apprende, sarebbe stata la riunione serale di ieri sul maxi-emendamento di Giunta, che avrebbe causato lo scontento di diversi esponenti M5S. Il consigliere Nello Angelucci viene raccontato come il piu’ infuriato: non avrebbe intenzione di partecipare al voto sul bilancio e starebbe addirittura minacciando le dimissioni dopo lo spostamento da parte dell’amministrazione di alcuni fondi destinati al sociale. Anche l’ex capogruppo Paolo Ferrara probabilmente non prendera’ parte alla votazione dopo lo stop della maggioranza ai suoi emendamenti per l’appostamento di maggiori risorse su Ostia in sede di approvazione del Dup.

Quasi scontata appare poi l’astensione di Monica Montella, dopo le dure critiche al Dup e alla mancanza di trasparenza nel bilancio, e probabile quella di Simona Ficccardi, dopo le accuse di ambiguita’ sulla questione rifiuti. Facendo un semplice conto la maggioranza, dei 28 consiglieri M5S – esclusa la sindaca Virginia Raggi – potrebbe dunque contare su 24 voti ‘certi’ su 48, compreso pero’ il presidente Marcello De Vito che da figura di garanzia solitamente non partecipa alle votazioni (in particolar modo vista la delicata situazione personale). In questa situazione lo stesso mantenimento del numero legale non e’ scontato, e la stessa approvazione del bilancio rischia di rimanere appesa a un filo.