Maxxi, domani incontro con Nico Vascellari e anteprima video

Roma – A Roma torna al Maxxi la Videoart Week, la rassegna curata Damiana Leoni e Lorena Stamo dedicata interamente alla video arte italiana e internazionale nell’ambito della seconda edizione di Videocitta’, il festival della visione ideato da Francesco Rutelli, presidente di Anica. Dal Magic Lantern Film Festival a Kizart, il programma dedicato ai piu’ piccoli, dai lavori di Garrett Bradley, Chris Burden, Jos de Gruyter & Harald Thys, Rirkrit Tiravanija e Apichatpong Weerasethakul, agli italiani Nico Vascellari e Daniele Puppi, il programma e’ ricco e vario e si svolgera’ nella videogallery e nell’Auditorium del Museo, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Si comincia domani, martedi’ 19 novembre alle 19, con la presentazione in anteprima nazionale dell’opera Horse Power, realizzata da Nico Vascellari per la Biennale di Lione 2019. Dopo il saluto di Giovanna Melandri, Presidente Fondazione Maxxi e Francesco Rutelli, ideatore del Festival, Nico Vascellari incontrera’ il pubblico del Maxxi, in dialogo con Vittoria Matarrese Direttrice arti performative, Palais de Tokyo, Parigi, e Bartolomeo Pietromarchi Direttore Maxxi Arte (Auditorium del Maxxi, ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Horse Power documenta un esperimento di tre giorni e tre notti in cui nove stuntmen guidano delle automobili il cui cofano anteriore e’ stato rimosso e sostituito con delle sculture in cera che riproducono figure di animali a grandezza naturale. Ogni driver risponde ad un manuale di guida diverso, creato analizzando i comportamenti dell’animale simbolo della macchina. Sempre domani martedi’ 19 novembre la Videogallery del Maxxi ospitera’ dalle 11 alle 20 Chris Burden, Documentation of Selected Works 1971-1974: un omaggio alla sua arte provocativa, a volte scioccante. Una raccolta di video girati in Super-8, che testimoniano le sue performance dei primi Anni 70 (videogallery del Maxxi, ingresso gratuito fino a esaurimento posti.