Maxxi, incontri speciali con Augias e Carandini

Roma – Corrado Augias e Andrea Carandini sono i protagonisti di due incontri speciali al Maxxi in occasione della mostra ‘della materia spirituale dell’arte’, che indaga il tema dello spirituale attraverso lo sguardo dell’arte contemporanea e, al contempo, della storia arcaica di Roma. Domani alle 18 appuntamento con la Lectio magistralis di Corrado Augias che, a partire dal suo ultimo libro Il grande romanzo dei Vangeli, incontra il pubblico del Maxxi per raccontare come i Vangeli non siano solo il testo sacro della cristianita’, ma anche uno straordinario deposito di storie, personaggi e passioni (Auditorium del Maxxi, ingresso 5 euro). Giovedi’ 23 dicembre alle 18 Andrea Carandini, archeologo di fama internazionale, in conversazione con Bartolomeo Pietromarchi, Direttore Maxxi Arte e curatore della mostra, approfondira’ il tema dello spirituale in relazione alla storia della citta’ di Roma, a partire dal mito della sua fondazione e ai rituali sacri dell’epoca (Auditorium del Maxxi, ingresso 5 euro).