Mc Caracalla, SI: soddisfatti per l’importante risultato

Roma – “Esattamente una settimana fa resi noto che alle Terme di Caracalla si stava aprendo un Mc Donald’s esprimendo la totale contrarieta’ a questa scelta sciagurata. Da quel momento, una vicenda che era rimasta inspiegabilmente sotto traccia, e’ esplosa. Ieri dopo la seduta della commissione Lavori pubblici ho richiesto, visti i punti oscuri dello stesso iter amministrativo, che il ministero o la sindaca procedessero in autotutela al blocco dei lavori. Oggi finalmente il ministero lo fa. La soddisfazione per il risultato conseguito e’ pari al rammarico di aver speso una settimana a spiegare e denunciare una situazione che gia’ il buon senso avrebbe dovuto considerare inaccettabile. Sono contento perche’ si e’ evitato un danno, ma vorrei uscire dalla dinamica di riduzione del danno. L’augurio e’ che questa vicenda renda piu’ consapevole la politica dei suoi compiti che non sono inseguire gli interessi privati o fare i passacarte, ma indicare una direzione di marcia, avere visione e capacita’ progettuale. Intanto mai disperare, come dimostra questa vicenda le battaglie perse sono solo quelle che non si fanno. PS: Oggi il consiglio del I municipio ha approvato una mia mozione che chiede l’inserimento del Centro Storico nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale attualmente in discussione al consiglio regionale. La vicenda Mc Donald’s avrebbe avuto un altro andamento sin dall’inizio”. Cosi’ in un comunicato Adriano Labbucci di Sinistra x Roma.