‘Mediterraneo, frontiera di pace’: Bari riceve Papa 23 febbraio

Bari – Mani protese verso altre mani su uno sfondo di colore blu, come il mare: e’ il logo scelto per “Mediterraneo, frontiera di pace” in programma a Bari dal 19 al 23 febbraio e organizzato dalla Conferenza episcopale italiana. L’ultima giornata sara’ caratterizzata dalla presenza di papa Francesco che celebrera’ messa alle 10:45.

“La gravita’ delle crisi che stanno colpendo il bacino del Mare Nostrum – sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Citta’ della Pieve e presidente della Cei – e’ sotto gli occhi di tutti. Come Chiesa abbiamo il dovere non solo di non chiudere gli occhi, ma di comprenderla e denunciarla con forza”.

Con l’iniziativa di Bari “la Chiesa italiana ha deciso di non unirsi al coro dei profeti di sventura, per riconoscere invece che qualcosa di nuovo puo’ e deve nascere anche nell’area mediterranea”.

La forma semicircolare del logo – si spiega in una nota – richiama l’idea dell’arcobaleno, segno di perdono e riconciliazione, mentre la scritta MediTERRAneo, evidenziando la parola ‘terra’, esprime il desiderio di pace. La figura stilizzata e’ immagine dello slancio che i vescovi e i popoli del Mediterraneo vogliono compiere per la promozione di una cultura del dialogo e per la costruzione della pace.

La Chiesa mediterranea, ricca di tradizioni liturgiche, spirituali ed ecclesiologiche, infatti, e’ presente e operosa, desiderosa di rafforzare le strutture di comunione esistenti e forse anche d’inventarne di nuove.