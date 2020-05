Melandri: per visitare Maxxi biglietto da 5 euro

Roma – “Per venire incontro al nostro pubblico, che naturalmente speriamo di vedere numeroso nelle nostre sale nei prossimi giorni, abbiamo voluto mettere in vendita un biglietto molto scontato, sono 5 euro, che puo’ essere acquistato da oggi al 31 maggio e che varra’ per tutto il 2020. E’ un sostegno all’istituzione, alla partecipazione al nostro lavoro creativo e alla nostra offerta culturale, che pero’ puo’ essere poi speso anche nei prossimi mesi”. Lo ha detto la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri, in un’intervista con l’agenzia Dire.