Melandri: provo emozione per riapertura Maxxi domani

Roma, 21 mag. – “Siamo molto emozionati per la riapertura di domani. Confesso che aver tenuto chiuso questo edificio per tanti mesi e’ stata una sofferenza per tutti noi che ci lavoriamo, anche se abbiamo trasformato il Maxxi in un broadcasting”. Lo ha detto la presidente della Fondazione Maxxi, Giovanna Melandri, in un’intervista con l’agenzia Dire. Il museo riaprira’ domani i suoi spazi, in maniera graduale. La prima mostra che sara’ possibile visitare e’ ‘Gio Ponti. Amare l’architettura’, dedicata al grande e poliedrico architetto, prorogata fino alla meta’ di settembre. “I mesi di lockdown sono stati un apprendistato- ha spiegato ancora Melandri- Abbiamo prodotto 150 pillole pubblicate sui nostri social, e il risultato ottenuto e’ stato davvero incredibile, inatteso. Mai avrei immaginato di arrivare a 13 milioni di contatti”.