Melchionno: stadio sì o no? se sì bisogna fare in fretta

Roma – “Lo Stadio della Roma rappresenta lavoro per 15mila persone per 4 anni e oltre 1 miliardo di investimenti. Vogliamo delle risposte: si fa o no? Se si fa, si deve fare in un tempo veloce”. Lo ha detto Michelangelo Melchionno, presidente della Cna di Roma, durante la conferenza stampa di presentazione alla Residenza Ripetta di #RinascimentoRoma, l’appello-manifesto lanciato al Campidoglio dalle sette principali associazioni imprenditoriali della citta’ per il rilancio della Capitale.

“Siamo disponibili ad assistere l’amministrazione nella esecuzione delle progettualita’ della citta’. Ma aspettiamo risposte urgenti e concrete da tutti gli elementi politici che gestiscono la citta’”, ha aggiunto Melchionno, che ha sottolineato l’importanza del tavolo aperto oggi dalle 7 associazioni. “L’economia di Roma- ha detto- ha sentito l’esigenza di unirsi per fare arrivare il nostro grido allarme e la nostra proposta di collaborazione alla citta’ e alle amministrazioni. Siamo convinti che l’economia funziona se funziona la citta’. Per questo Roma deve dare immediatamente delle risposte”.

Secondo Melchionno “la Capitale e’ ferma, senza progetti di lungo periodo e senza una amministrazione che le consenta di lavorare e progredire. Diamo la nostra disponibilita’ piena a far si’ che le politiche economiche di questa citta’ abbiano una rinascita. Dobbiamo ripartire, se continuiamo cosi’ i problemi si graveranno e l’economia sara’ ancora peggiore. La citta’ non si muove, non costruisce, non opera. Se si decide politicamente che un progetto va fatto, si deve fare. Non si puo’ piu’ stare fermi”.