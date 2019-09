Meleo: al via cantieri per prolungare preferenziale Marmorata

Roma – “Partiti i cantieri per il prolungamento della preferenziale di via Marmorata a due passi dalla Piramide Cestia, in un’area centrale della nostra citta’. Proseguiamo quindi con interventi mirati a migliorare e ampliare la rete di preferenziali sul nostro territorio”. E’ quanto fa sapere l’assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Linda Meleo, sulla sua pagina Facebook.

“La sede riservata a bus, tram e taxi sara’ allungata e proseguira’ fino a via Ostiense e viale del Campo Boario- ha aggiunto- Lavori che prevedono anche interventi di riqualificazione: una nuova area pedonale, allargamento dei marciapiedi e la creazione di un’isola spartitraffico. Con questa operazione creiamo un’unica connessione dal lungotevere alla stazione Piramide della metro B, viale Aventino e via Ostiense. Il tutto per rendere piu’ veloci gli spostamenti dei mezzi pubblici, diminuendo cosi’ le attese alle fermate”.