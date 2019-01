Meleo: anomalia Roma-Lido di interesse nazionale

Roma – “Sul fatto che la Roma-Lido sia inserita tra le ferrovie di interesse nazionale, vorrei lavorare col ministero perche’ a mio avviso c’e’ un’anomalia”. Cosi’ l’assessore capitolino ai Trasporti, Linda Meleo, nel corso di una seduta della commissione regionale competente dedicata al futuro dell’ex ferrovia concessa Roma-Lido.

“Se si guarda la lista di tutte le ferrovie incluse in quel decreto, la Roma-Lido e’ l’unica che sta all’interno di un solo comune e non interessa collegamenti interprovinciali ne’ interregionali- ha aggiunto Meleo- Forse bisogna fare un ragionamento col ministero per capire cosa intendesse includendo la Roma-Lido e valutare se e’ il caso di mantenerla in questa classificazione”.