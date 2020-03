Meleo: anticipiamo cantieri stradali, al via Piazza Venezia

Roma – “Le persone in questo periodo devono stare a casa e la conseguenza e’ che il traffico e’ praticamente nullo. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di anticipare alcuni cantieri e di accelerare quelli in corso. Oltre alla Galleria Giovanni XXIII, i cui lavori si chiuderanno entro il 19 aprile, abbiamo poi intensificato altri lavori e altri ne stiamo avviando come quelli di piazza Venezia e quello in via IV Novembre”. Cosi’ l’assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo, in una videointervista con l’agenzia di stampa Dire.

“Un altro intervento- spiega- riguarda il rifacimento della via del Mare, nel tratto di nostra competenza. In questo caso i lavori saranno effettuati durante il giorno. Oltre a questo stiamo accelerando il cantiere sulla via Aurelia: in questi giorni i lavori sono andati avanti molto spediti e la strada e’ stata riaperta. Il completamento del manto e della segnaletica avverra’ nei prossimi giorni.”

“Altri cantieri in corso riguardano poi quelli per la manutenzione straordinaria del ponte della Magliana, cui seguira’ quello sul ponte di Tor di Quinto. Stiamo infine intensificando il rifacimento della segnaletica orizzontale, a partire dalle strisce pedonali, e anche lo sfalcio del verde come, ad esempio, nella zona dell’Appia antica, dove in condizioni di circolazione normale questi lavori sarebbero dovuti essere programmati in maniera piu’ accurata. Sull’asfalto cito anche gli interventi di manutenzione ordinaria come quelli in corso su via Pineta Sacchetti”.