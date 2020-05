Meleo: bene confiscato a criminalità ospiterà 5 donne con bambini

Roma – “Oggi con la sindaca Virginia Raggi e l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale, Veronica Mammi’ abbiamo effettuato un sopralluogo in uno degli immobili sottratti alla criminalita’ organizzata, che sara’ restituito alla collettivita’ per ospitare donne vittime di violenza e abusi. L’immobile al momento della presa in carico era particolarmente danneggiato con seri problemi sull’impianto elettrico, sugli infissi e sui bagni. Con il dipartimento Lavori pubblici abbiamo cosi’ avviato una profonda ristrutturazione con lavori partiti a inizio marzo. Dopo la pausa imposta dal lockdown per combattere il Covid-19, le attivita’ sono riprese ormai da oltre 3 settimane e si stanno completando gli interventi di pavimentazione e sui bagni. Al termine dei lavori avremo degli spazi organizzati in modo da poter ospitare 5 donne con bambini”. Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo.

“Il dipartimento Lavori pubblici ha coordinato gli interventi per la completa riqualificazione degli immobili, seguiranno le attivita’ del dipartimento Pari opportunita’ per attivare l’abitazione di semiautonomia e cominciare ad accogliere le donne che ne hanno bisogno- prosegue Meleo- I lavori saranno completati entro fine giugno e saranno il primo importante passo per queste donne verso l’autonomia e la piena indipendenza”.