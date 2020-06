Meleo-Calabrese: critiche sterili su nuove ciclabili

Roma – “In risposta ad alcune notizie di stampa si sottolinea che il piano straordinario per la realizzazione di 150 chilometri di nuovi percorsi ciclabili sta proseguendo come da programma, cosi’ come i lavori sul manto stradale previsti dove necessario. Sono cantieri ancora in corso, ma saranno ultimati in base alla programmazione fatta. In tale contesto critiche preventive appaiono quanto mai sterili e fuorvianti. In poche settimane abbiamo dato il via ad un lavoro ambizioso, procedendo secondo un iter semplificato, per incentivare la mobilita’ attiva e sostenibile nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, in linea con quanto sta avvenendo in altre citta’ d’Italia e d’Europa.”

“Vanno avanti anche i lavori sul manto stradale gia’ programmati. Un esempio e’ la ciclabile dell’Eur-Torrino, la prima pista transitoria gia’ in parte completata: il Simu ha ultimato la manutenzione del tratto di sua competenza.Le ciclabili sono realizzate secondo canoni progettuali previsti dalle norme: anche il prolungamento della Tuscolana. Lungo il percorso, gli attraversamenti ciclabili e gli incroci sono evidenziati con colore rosso, come disposto dalla normativa. Poche settimane fa e’ stato avviato anche il cantiere sul nuovo percorso del Lungotevere Testaccio: si tratta di un progetto definitivo approvato e messo a gara lo scorso anno con fondi europei, non fa parte del pacchetto di ciclabili transitorie.”

“Ultimati i lavori, consentira’ di ricongiungere percorsi gia’ esistenti, creando un itinerario strategico. Sono iniziate, inoltre, le attivita’ di manutenzione dei percorsi ciclabili esistenti, come quello di viale Palmiro Togliatti, un lavoro atteso da molto tempo che il Simu completera’ nei prossimi giorni. Allo stesso tempo prosegue la manutenzione del verde su altre ciclabili, come quelle della Dorsale Tevere e Dorsale Aniene. Tutti interventi gia’ programmati e in corso di realizzazione. Cura del verde, manutenzione delle strade e realizzazione di una rete interconnessa di ciclabili: sono interventi che questa citta’ attendeva da decenni e che oggi questa Amministrazione sta portando avanti secondo un programma preciso e puntuale, ottenendo risultati concreti”. Cosi’ in una nota congiunta gli assessori capitolini alle Infrastrutture e alla Citta’ in Movimento, rispettivamente Linda Meleo e Pietro Calabrese.