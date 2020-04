Meleo: cantieri manutenzione strade città proseguono

Roma – “Vorrei ringraziare il Dipartimento Simu per il grande lavoro svolto durante queste settimane di emergenza. Siamo riusciti a velocizzare importanti cantieri per la citta’ e ad anticiparne altri come nel caso della canna sud nella Galleria Giovanni XXIII. Sono interventi fondamentali per la viabilita’ di Roma. Le imprese si sono adeguate alle disposizioni di sicurezza previste dalle nuove normative e i cantieri sono proseguiti”. Cosi’ l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, Linda Meleo, in merito al calendario di lavori stradali reso noto stamani nel corso dell’odierna riunione della commissione Lavori Pubblici.

“Stiamo portando avanti- commenta- lavori di manutenzione straordinaria su via Aurelia e sulla via del Mare, e’ gia’ partito il piano sanpietrini con le prime lavorazioni a piazza Venezia e via IV novembre. Senza dimenticare la manutenzione ordinaria per garantire asfalto nuovo e strade riqualificate. Pensiamo a via Cassia, via Boccea, via della Magliana o via della Pineta Sacchetti. Stiamo completando, anche, delle operazioni di sfalcio e di bonifica del verde ai bordi delle strade grazie alle risorse a disposizione dei lotti di manutenzione. Visto il traffico limitato in questo periodo stiamo anche riqualificando la segnaletica orizzontale su interi quartieri ponendo un’attenzione particolare agli attraversamenti pedonali. Prosegue, poi, l’iter delle gare aggiudicate lo scorso novembre e contiamo di iniziare in estate i prossimi lavori a via della Borghesiana e via dei Cerchi”.