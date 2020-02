Meleo: cavalcavia Giulio Rocco, entro marzo il progetto

Roma – “Il Simu ha effettuato una gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del cavalcavia Giulio Rocco. E’ stato firmato il contratto il 10 febbraio, per cui avremo la consegna del progetto definitivo entro il 20 marzo. Una volta acquisita la progettazione definitiva avremo la necessita’ di acquisire i pareri di tutti gli enti preposti, tra cui quello sulla sicurezza ferroviaria, e dopo potra’ essere redatto il progetto esecutivo e a valle del recupero dei finanziamenti potra’ essere indetta la gara per i lavori. Appena avremo il progetto definitivo chiederemo di mettere a bilancio le risorse necessarie ed eventualmente chiedere un cofinanziamento alla Regione Lazio”.

Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo, rispondendo, durante il question time in Assemblea capitolina, a un’interrogazione del consigliere della Lega, Davide Bordoni, in merito al destino del cavalcavia ferroviario e carrabile Giulio Rocco che collega Garbatella e Ostiense, chiuso dal 2016 a causa di danni strutturali in seguito al sisma che colpi’ il Centro Italia. Sempre in tema di lavori pubblici, con un’altra interrogazione Bordoni ha chiesto invece lumi sulla prolungata chiusura di via Nairobi, diventata da qualche settimana a senso unico da viale Africa a viale dell’Umanesimo comportando un appesantimento del traffico nella zona, compresa la viabilita’ di accesso all’ospedale Sant’Eugenio.

+Questo tratto di via Nairobi, ha spiegato ancora Meleo, “era stato chiuso perche’ c’erano dei cedimenti a monte della galleria dei pubblici servizi, quindi e’ richiesto un intervento strutturale di consolidamento della fondazione stradale. Il Simu lo scorso anno ha redatto un progetto di fattibilita’ tecnico-economica e ha dato il via alle procedure di affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, con una gara pubblicata l’11 dicembre 2019 e che quindi e’ in fase di aggiudicazione. Una volta che firmeremo questo contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva- ha concluso l’assessore- il soggetto titolato avra’ 60 giorni per produrre la progettazione e avendo i soldi gia’ a bilancio su questo intervento dovremmo riuscire a indire la gara per i lavori anche entro l’estate, se non ci sono imprevisti”.