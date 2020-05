Meleo: inizia piano ciclabili, all’Eur lavori in corso

Roma – “I nostri comportamenti e le nostre abitudini stanno mutando e con queste il volto della nostra citta’. Proprio per favorire questo cambio di paradigma che vede al centro la mobilita’ alternativa e sostenibile, nei giorni scorsi e’ stato approvato il piano straordinario per la realizzazione di 150 km di nuove bike lane transitorie e ‘di emergenza’ che nel tempo saranno tramutate in definitive. Il primo intervento realizzato da Roma Servizi per la Mobilita’ e dal dipartimento Mobilita’ e’ il corridoio piazza Cina-Torrino-Eur, un percorso di 3,8 km che attraversa via Fiume Bianco, viale dell’Oceano Indiano e viale Egeo.”

“Questa mattina, come programmato con il dipartimento Mobilita’, il dipartimento Lavori pubblici e’ intervenuto con la riqualificazione dell’asfalto al fine di eliminare le irregolarita’ presenti sul manto stradale e il riposizionamento dei tombini a livello di carreggiata. Gli interventi continueranno lunedi’ mattina e saranno seguiti da lavorazioni da parte del Municipio IX”. Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo.

“Oltre a queste attivita’, al fine di accelerare la realizzazione del piano ciclabili da 150 km, scendera’ sul campo anche il dipartimento Lavori pubblici. Nei prossimi giorni, inizieremo a realizzare alcuni dei percorsi ciclabili parte del piano, con l’obiettivo di dare quanti piu’ tragitti nel piu’ breve tempo possibile. Oltre a questo, stiamo lavorando anche sul versante progettazione, con la preparazione di due nuovi percorsi, a integrazione del lavoro che parallelamente sta portando avanti la mobilita’”, prosegue Meleo.

“A completamento, informo che, come lavori pubblici, partiremo a brevissimo anche con l’appalto di manutenzione delle piste ciclabili, al fine di riqualificare la rete esistente con interventi su molti assi fondamentali. Queste attivita’ congiunte e di stretta collaborazione tra dipartimenti diversi di Roma Capitale dimostrano l’impegno che la citta’ sta mettendo in campo per la ciclabilita’, per fornire nuovi spazi, riorganizzare le carreggiate, tutelare i cosiddetti utenti deboli della strada, avvicinare le distanze e, insomma, trasformare in positivo la nostra citta’”.