Meleo: interventi previsti, su caldaie Erp Ostia nessun merito Salvini

Roma – “La sostituzione della caldaia alle case popolari di via Vasco de Gama 142 a Ostia era gia’ programmata da giorni. Da Matteo Salvini le solite chiacchiere”. Cosi’ l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma, Linda Meleo, replica alla Lega che oggi si e’ attribuita il merito di aver fatto sbloccare i lavori di manutenzione dei lavori delle caldaie di alcune case popolari di Ostia, dopo il blitz di Matteo Salvini della settimana scorsa.

“Il Dipartimento Simu di Roma Capitale- ha fatto sapere su Facebook- aveva gia’ effettuato un calcolo delle spese per le lavorazioni nei giorni scorsi a seguito dei problemi sugli impianti a meta’ gennaio. I fondi sono stati stanziati il 27 gennaio prima dell’intervento di sostituzione della caldaia che e’ stato completato oggi. Quindi, molto prima della passerella di Salvini il ‘risolutore’ a Ostia, convinto che a un suo passaggio segua il dispiegamento di mezzi e uomini per risolvere i problemi della citta’”.

“Questa amministrazione, invece- ha detto ancora- si e’ presa carico dei numerosi problemi sugli impianti di riscaldamento negli immobili Erp e li sta affrontando con determinazione: per la manutenzione straordinaria sulle centrali termiche abbiamo stanziato oltre 1 milione di euro per risolvere le emergenze. Per il futuro, con 17 milioni di euro in 5 anni programmiamo con anticipo la manutenzione su tutti gli impianti della citta’- ha aggiunto- Ci sono poi investimenti sulle reti e infrastrutture pari a 5,5 milioni di euro, nel X Municipio a via Forni, via del Sommergibile e via Vincon, nel V municipio a Villa Gordiani, nel IV municipio a Via Satta, via Smith e piazza Crivelli. Dopo anni di manutenzione pressoche’ inesistente sugli impianti di riscaldamento delle case popolari stiamo finalmente investendo molti soldi. Questi sono i fatti- ha concluso- Le chiacchiere le lasciamo agli altri”.