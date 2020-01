Meleo: lavori su Aurelia coinvolgeranno 4km per ogni senso di marcia

Roma – “In partenza i lavori per l’importante lavoro di riqualificazione di via Aurelia, per un totale di 4 km per senso di marcia, dal valore di circa 4,4 milioni di euro a base di gara. L’8 gennaio iniziera’ la prima fase di cantierizzazione nel tratto dall’altezza della Stazione Aurelia, in direzione Roma Centro, dal km 8 + 900 al km 8 + 300.”

“La viabilita’ subira’ variazioni dall’8 al 31 gennaio: il senso di marcia in ingresso a Roma sara’ chiuso, mentre il tratto di via Aurelia in uscita verso il Gra diventera’ a doppio senso per l’intera durata dei lavori. Nella prima fase dei lavori saranno rimosse alcune alberature e sostituite con 30 nuove essenze da piantumare solo sul lato destro in direzione di Roma Centro. Oltre a queste, ulteriori 20 alberature saranno poi aggiunte in una fase successiva. Seguiranno ulteriori cantierizzazioni fino al completamento dei lavori.”

“Per contenere i disagi al traffico stiamo predisponendo la segnaletica provvisoria e potenziando le comunicazioni attraverso i canali di Roma Servizi per la Mobilita’ e dell’Anas sul Grande Raccordo Anulare. ‘Strade Nuove’ va avanti anche nel 2020 con tanti nuovi cantieri in partenza”. Cosi’, su Facebook, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Linda Meleo.