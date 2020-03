Meleo: i lavori su Via del Mare saranno velocissimi

Roma – Linda Meleo, assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook.

“Proseguono le attività di manutenzione su infrastrutture primarie e strategiche per la nostra città, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni del Governo in tema di lotta al coronavirus e dei criteri stabiliti per la tutela dei lavoratori. Oggi vi parlo dei lavori di manutenzione straordinaria sulla via del Mare, nel tratto di competenza di Roma Capitale, tra via di Malafede e Ostia Antica, per la precisione dal Km 15.500 al Km 20.700, partiti ieri. Con questo cantiere interveniamo finalmente in via straordinaria su 4,5 Km di strada, su entrambe le direzioni di marcia, con un investimento pari a circa 1,6 milioni di euro. Un intervento importante che garantirà maggiore stabilita’ del manto stradale su una delle principali strade di accesso al mare romano”.

“Il lavoro- spiega- prevede il rifacimento del manto stradale con la fresatura di almeno 10 cm del vecchio asfalto, la potatura del verde a ridosso della carreggiata e una nuova segnaletica orizzontale e verticale con materiali più resistenti e più visibili. I lavori saranno eseguiti durante il giorno con una chiusura parziale della strada. Circa i tempi di lavorazione, contiamo di accelerare quanto più possibile il cantiere e terminarlo in un breve lasso di tempo, anche in considerazione de traffico nullo di questo periodo. Ringrazio le imprese e i dipendenti del dipartimento SIMU di Roma Capitale per l’impegno portato avanti anche su questa lavorazione”.