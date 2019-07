Meleo: lavoriamo per stazione Metro C a Piazza Venezia

Roma – “Stiamo cercando con i tecnici del Mit una soluzione ingegneristica per costruire e far fermare le talpe della metro C sotto i giardini di piazza Venezia. Abbiamo presentato una proposta al ministero che ci consentira’ di avere una riduzione degli impatti tecnici ed economici rispetto all’ipotesi alternativa dello stop all’ingresso della piazza. Stiamo lavorando anche per recuperare il progetto della stazione a piazza Venezia. L’intenzione e’ trovare le soluzioni tecniche e finanziarie per chiudere il percorso amministrativo”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda Meleo, a margine dell’inaugurazione del nuovo corridoio della mobilita’ della Laurentina. Per quanto riguarda la project review della T2 per andare oltre piazza Venezia, ha aggiunto Meleo, “un mese fa Roma Metropolitane ci ha consegnato le linee guida con le ipotesi di project review”.