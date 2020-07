Meleo: manutenzione Ponte Magliana dopo 40 anni

Roma – “Prosegue il nostro lavoro sulle infrastrutture della citta’. Ieri notte e’ iniziata la seconda parte della manutenzione straordinaria del ponte della Magliana, un intervento importante che prevede lavorazioni anche su elementi che non erano stati mai manutenuti negli ultimi 40 anni. Un cantiere ad ampio spettro che prevede sia la riqualificazione strutturale, con interventi specifici sul calcestruzzo rovinato e la sostituzione degli elementi di appoggio per le travi, impermeabilizzazione della soletta, sia il rifacimento completo della sede stradale con sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate”. Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo.

“Nella prima fase dei lavori ci sara’ una operazione delicata che vede il sollevamento di parte della struttura del ponte per consentire le lavorazioni strutturali. Per questa operazione e’ necessaria la chiusura completa al traffico per alcune notti, oltre a ieri, tra il 13-14 luglio, il 20-21 e il 27-28 luglio. Nella fase successiva, prevista nelle prossime settimane, sara’ fresato il vecchio asfalto per l’intera lunghezza del ponte e poi steso il nuovo manto nei due sensi di marcia- conclude Meleo- Nelle prossime settimane vi informero’ sulla prosecuzione dei lavori su questa importante infrastruttura della nostra citta’”.