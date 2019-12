Meleo: nel 2019 riasfaltati un milione di metri quadri di strade

Roma – “I lavori di manutenzione stradale vanno avanti e nel 2019 abbiamo ottenuto risultati con il programma #StradeNuove che vogliamo condividere con tutti voi. Qualche dato sulle strade di grande viabilita’ ossia i circa 800 Km dove si concentra il 65% dei flussi di traffico: oltre 1 milione di metri quadri di strade riasfaltate negli ultimi due anni (+78% circa nel 2019 rispetto al 2018); oltre 250 milioni di euro stanziati per le manutenzioni stradali rdinarie e straordinarie nell’ultimo biennio”. E’ quanto scrive in un post su facebook, Linda Meleo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma. Nel post Meleo spiega: “Nel 2020, il programma #StradeNuove proseguira’ con lavori nelle periferie e nel centro, alcuni dei quali prevedono anche azioni di riorganizzazione della sede stradale come nel caso di via Nazionale, dove sara’ realizzata una corsia ciclabile e i sanpietrini sostituiti da asfalto”.