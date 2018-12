Meleo: non si può accettare paralisi città per protesta bus turistici

Roma – “E’ inaccettabile che operatori dei bus turistici possano paralizzare un’intera citta’ per protestare contro un regolamento che pone fine ad una situazione di caos. Quello che e’ successo oggi in piazza Venezia e per le vie della Capitale ci dimostra che invece siamo sulla strada giusta con l’approvazione del nuovo regolamento, a tutela di un centro storico che e’ patrimonio mondiale dell’umanita’”. Cosi’ in un comunicato l’assessora alla Citta’ in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.