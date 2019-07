Meleo: non so quando riaprirà Barberini, è ancora sotto sequestro

Roma – “A oggi non ho un cronoprogramma ufficiale per dire quando potra’ riaprire la stazione metro di Barberini. Purtroppo e’ ancora sotto sequestro della Procura. C’e’ un’autorizzazione per Otis, il soggetto che sta gestendo la manutenzione, per verificare lo stato dell’arte e poi fare il cronoprogramma dei lavori. È chiaro pero’ che i lavori non possono iniziare fino a quando le scale mobili non saranno dissequestrate. Questo genera sicuramente un disservizio per la citta’, ma vanno garantite le condizioni massime di sicurezza. Solo allora possono essere riaperte le scale”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda Meleo, a margine dell’inaugurazione del nuovo corridoio della mobilita’ della Laurentina.