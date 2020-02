Meleo: Ostia terreno per speculazione elettorale Lega, Salvini si fa pubblicità su pelle famiglie

Roma – “Ostia teatro della speculazione elettorale della Lega. Salvini si vuole fare pubblicita’ sulla pelle delle famiglie, d’altra parte chi non lavora ha tanto tempo a disposizione. Dov’era Salvini quando le amministrazioni precedenti stanziavano soldi per assumere parenti o amici nelle aziende municipalizzate di Roma Capitale? Oggi ne paghiamo un conto salato. Noi comunque il tempo lo impieghiamo per risolvere problematiche serie che riguardano i cittadini, non per fare passerella”.

Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo.

“Dopo decenni di manutenzione pressoche’ inesistente sugli impianti di riscaldamento delle case popolari stiamo finalmente investendo molti soldi: 1 milione di euro per risolvere le emergenze con interventi sulle tubazioni ammalorate e sulle caldaie, oltre 17 milioni di euro per i prossimi 5 anni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e 5,5 milioni di euro per lavori agli impianti termici e alle reti di distribuzione degli immobili Erp nelle periferie”.

“Un investimento senza precedenti per evitare che situazioni di emergenza si ripetano in futuro- prosegue Meleo- Come a Ostia, dove abbiamo ereditato una situazione complicata ma dove siamo gia’ intervenuti e lo faremo anche nei prossimi giorni: calendarizzata la riparazione della perdita sugli impianti di via Vasco de Gama e la sostituzione della caldaia. A via Guido Vincon, via Forni e via del Sommergibile ripareremo le centrali termiche e delle reti di distribuzione. Investimenti che risolveranno in maniera definitiva i problemi su quegli impianti”.

La scorsa settimana, ricorda Meleo, “insieme alla presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, mi sono recata personalmente a via Cagni, uno degli immobili con i riscaldamenti spenti, per rendermi conto della situazione e per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione alle famiglie che stanno vivendo i disagi. Ribadiamo che non sono soli e abbandonati”.

“Ogni giorno lavoriamo per risolvere le criticita’ e il nostro impegno e’ massimo su tutto il territorio. E ancora, grazie a queste risorse, entro l’anno sara’ bandita una gara per interventi sulle infrastrutture e tubature a Villa Gordiani nel V municipio e a via Satta, via Tommaso Smith e piazza Balsamo Crivelli nel IV municipio. Visti i disagi che hanno subito i residenti delle case popolari durante questa stagione termica abbiamo, inoltre, sospeso le bollette per quegli appartamenti che hanno avuto i problemi piu’ seri. Questi sono fatti e le chiacchiere le lasciamo agli altri”, conclude l’assessore capitolino.