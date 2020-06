Meleo: per riaprire Galleria Giovanni XXIII necessari altri 10 giorni

Roma – “Vorrei darvi degli aggiornamenti sui lavori in corso alla canna nord della Galleria Giovanni XXIII, in direzione Pineta Sacchetti. Dopo il grave incendio di un autobus il 13 maggio scorso, sono iniziati gli interventi di riparazione. Il Dipartimento Lavori Pubblici, subito dopo l’accaduto, ha coordinato e avviato tutte le attivita’ necessarie nel tratto danneggiato. A oggi, le lavorazioni sono in corso ed e’ possibile percorrere il tratto iniziale della galleria fino all’uscita di via Mario Fani e da via Trionfale fino a via della Pineta Sacchetti. Purtroppo l’incendio ha comportato gravi danni alla galleria, molti piu’ di quelli inizialmente stimati, non solo al manto stradale, ai pannelli fotoriflettenti, ai sistemi di monitoraggio (telecamere e sistemi a messaggio variabile), agli impianti di illuminazione e alle canaline per il passaggio dei cavi, ma anche, in particolare, ai sistemi di aerazione e al relativo condotto”. Cosi’, su Facebook, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, Linda Meleo.

“Di fatto gli interventi di riparazione sono quasi terminati, ma serviranno ancora circa 10 giorni per completare la revisione e la sostituzione dei complessi sistemi di aerazione- ha aggiunto- Un’operazione che deve essere necessariamente preliminare alla riapertura integrale della galleria ai veicoli, proprio per assicurare il rispetto di tutti i criteri di sicurezza previsti per legge. Per questi interventi si lavorera’ h24 nel tratto attualmente interdetto, a partire dall’8 giugno, in modo da riaprire interamente al transito l’intero percorso della canna nord il 14 giugno. Chiediamo ai cittadini ancora un po’ di pazienza, i danni sono stati ingenti e hanno richiesto lavorazioni complesse e ordinativi di materiali molto specifici. Nei prossimi giorni vi forniro’ ulteriori dettagli sulle operazioni in corso”.