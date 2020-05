Meleo: proseguono rapidamente i lavori di rifacimento di Piazza Venezia

Roma – “Proseguono speditamente i lavori di un altro appalto importante legato al nostro Piano Sampietrini, quello del rifacimento di piazza Venezia, che include anche la riqualificazione di piazza Aracoeli, piazza San Marco e piazza Madonna di Loreto. Si tratta di un cantiere di peso che rimettera’ completamente a nuovo uno dei principali punti attrattivi della nostra citta’, e che si sviluppa in continuita’ con la riqualificazione in corso di via IV Novembre e, fra qualche mese, con l’avvio dei lavori su via Nazionale. Avremo cosi’ oltre 2 chilometri di percorso lineare completamente riqualificato, in pieno Centro storico”. Lo scrive su Facebook l’assessore capitolino ai Lavori pubblici, Linda Meleo.

“Circa le attivita’ del cantiere, sono stati rimossi i sampietrini nell’area in prossimita’ di Palazzo Venezia, piazza San Marco e via Aracoeli ed e’ in corso di preparazione il sottofondo stradale, che sara’ potenziato con soluzioni in grado di assicurare una maggiore tenuta e durabilita’ della pavimentazione in selciato. A queste lavorazioni, si sono affiancate quelle sui tombini e sulla pulizia e riparazione delle caditoie.”

“Per chi passasse in quella zona- sottolinea Meleo- a protezione del cantiere sono stati installati dei pannelli che riportano il progetto di manutenzione e alcune immagini storiche di piazza Venezia nel corso del tempo, un modo per ricordarci come la nostra citta’ sia cambiata nel corso degli anni. Le tante attivita’ manutentive in essere in questa zona, alle quali vanno aggiunte, lato mobilita’, le verifiche tecniche su piazza Venezia e i lavori sulla futura stazione su via dei Fori Imperiali della metro C, dimostrano il fermento e la spinta di Roma sotto il profilo dei lavori pubblici. Continuiamo a lavorare e a programmare per il futuro della citta’”.