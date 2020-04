Meleo: scuole e edifici pubblici, riparte manutenzione

Roma – “Da oggi possiamo ripartire con la manutenzione degli edifici scolastici e degli edifici pubblici. Durante il lockdown non era possibile farlo visto che potevamo intervenire solo su strade e ponti, l’abbiamo fatto intensificando e anticipando tutta una serie di attivita’ proponendo un programma di manutenzione inedito, se cosi’ possiamo dire, prendendo atto che in assenza di traffico abbiamo potuto svolgere molto piu’ facilmente e velocemente tutta una serie d’interventi”. Lo ha detto l’assessore ai Lavoro pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo intervistata da Nicola Caprera durante il programma ‘Gli Inascoltabili’, in onda su NSL Radio e Tv.

Per quanto riguarda la stazione della metro C a piazza Venezia, “sono in corso le esplorazioni archeologiche. Se vedete quei silos molto alti in mezzo a piazza Venezia nel giardinetto di fronte all’Altare della Patria- ha spiegato Meleo- li’ stiamo completando le esplorazioni archeologiche che poi sono funzionali alla progettazione della stazione della metro C. Nel frattempo siamo in chiusura delle procedure amministrative per portare le canne della galleria dalla stazione dei Fori fino a piazza Venezia. In questo momento si stanno aprendo in maniera massiccia tutte le lavorazioni sulla parte sui Fori, stazione e lavori sulle gallerie. Tutto sta procedendo per quella che e’ un’infrastruttura strategica per la nostra citta’”.

Sul comportamento dei cittadini della Capitale durante il lockdown, ha proseguito l’assessore, “penso che i romani abbiano capito l’importanza di rispettare le regole e di avere un comportamento responsabile. Un ringraziamento va a tutti i cittadini per la pazienza e per la comprensione. È chiaro che bisognera’ imparare a convivere con questo virus fino a quando non si avra’ un vaccino a disposizione”. Inoltre, ha concluso Meleo, “quando si potra’ ricominciare a circolare normalmente, i cittadini potranno verificare i lavori che abbiamo fatto anche in Centro su piazza Venezia e via IV Novembre, dove stiamo rifacendo tutto ex novo. Qui, in particolare, saranno eliminati i sampietrini e sostituiti con asfalto nel tratto piu’ critico. I sampietrini saranno poi stoccati in aree protette e ricollocati in aree pedonali della citta’”.