Meleo: servizio navette rinforzato necessario visto disagi chiusura metro

Roma – È stato rinforzato il servizio navette messo in campo da Atac in seguito alla chiusura delle tre stazioni della metro A di Roma: Repubblica, Barberini e Spagna. La flotta e’ composta da vetture dedicate con frequenza di 5 minuti. Questo il percorso programmato: direzione Flaminio: Termini-viale Luigi Einaudi-piazza della Repubblica-via Nazionale-Traforo-via del Tritone-piazza Barberini-via Veneto-Porta Pinciana-Villa Borghese-piazzale Flaminio. Da Flaminio: Piazzale Flaminio-Villa Borghese-porta Pinciana-via Veneto-piazza Barberini-via Veneto-via Vittorio Emanuele Orlando-piazza della Repubblica-via delle Terme di Diocleziano-Termini.

“Sin da questo weekend Atac ha istituito una flotta sostitutiva che seguira’ lo stesso orario della metro. Siamo in contatto con la centrale che eroga il servizio di superficie per monitorare passo dopo passo la situazione. Voglio ricordare che in questi giorni Atac e’ impegnata per la risoluzione del contratto con la ditta responsabile della manutenzione delle metro in citta’”.

“Un atto dovuto. Consapevoli dei disagi provocati dalla chiusura di queste tre fermate siamo a lavoro per trovare soluzioni nel piu’ breve tempo possibile e rispondere ai bisogni della cittadinanza” -conclude Meleo-. Lo dichiara l’assessore alla Citta’ in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.