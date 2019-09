Meloni: da Fdi Odg nelle Regioni su maggioritario ed elezione diretta Capo Stato

Roma – “Fratelli d’Italia, mentre conferma il proprio voto favorevole alla proposta di referendum abrogativo che vuole contrastare l’ipotesi di modifica in senso integralmente proporzionale della legge elettorale in vigore, ha predisposto e sta presentando nei Consigli regionali, un ordine del giorno che impegni le Regioni a presentare due proposte di legge al Parlamento. La prima sulla modifica della legge elettorale che preveda almeno una quota di eletti con il maggioritario e il premio di maggioranza in modo che emerga subito un vincitore espresso dalla volontà popolare in grado di formare un governo; la seconda per introdurre in Costituzione l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Si tratta di battaglie storiche della destra che erano nel programma comune della coalizione di centrodestra, utili a ribadire che le leggi elettorali si fanno nell’interesse degli italiani e non dei partiti e sulle quali FdI intende sollecitare il Parlamento”

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.