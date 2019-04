Meloni: episodi Torre Maura copione già visto, Raggi non era sindaco periferie?

Roma – “A Torre Maura la Raggi fa esplodere un’altra bomba sociale: ai due centri di accoglienza per immigrati gia’ presenti ne aggiunge uno per Rom. I cittadini protestano ma per il M5S l’emergenza e’ il ‘razzismo’. Un copione che abbiamo gia’ visto a Tor Sapienza e in altre periferie di Roma dove anche i grillini continuano a scaricare ogni tipo di problema. Ma la Raggi non era il ‘sindaco delle periferie’? Sarebbe questo il cambiamento del M5S?”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.