Meloni: governo trovi altro su cui litigare e non facendo ripicche su pelle romani

Roma – “Sul Salva-Roma aspetto di leggere le norme perche’ con questo Governo non si sa mai. Se si tratta, come affermano fonti governative, di spostare la gestione del debito della Capitale dal Governo al Comune, consentendo cosi’ al Comune di rinegoziare gli interessi con le banche, davvero non capisco come si faccia a votare contro. Se e’ questa la norma, annuncio il voto di Fratelli d’Italia. Il governo trovi altro su cui litigare piuttosto che farsi delle ripicche sulla pelle dei romani”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di Non Stop News, il programma di approfondimento politico condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi su Rtl 102.5 e in contemporanea sui canali 36 del Dt e 750 di Sky.

“La Raggi e’ un sindaco incapace ma non c’entra niente con i bisogni di Roma, che e’ la Capitale d’Italia e tutte le nazioni investono nelle loro capitali con strumenti, risorse, poteri straordinari. Ho apprezzato tantissimo che Salvini in questi anni abbia lavorato per trasformare un movimento secessionista in un partito nazionale, pero’ poi questo cambio va dimostrato con i fatti e questa per la Lega puo’ essere l’occasione”, ha spiegato Meloni.