Meloni: sarebbe meglio far rimanere americani in Italia

Roma – “E’ pur vero che in Italia, con gli sconti di pena, si rischia di non scontare tutta la pena. Ma non sono cosi’ ottimista sul fatto che gli americani considererebbero grave come da noi l’aver ammazzato un carabiniere in Italia. Mi sento piu’ serena se venissero giudicati e scontassero le pena in Italia”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, a proposito di una eventuale estradizione dei due americani coinvolti nell’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega.