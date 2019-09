Meloni: non comprendo ‘no’ di Forza Italia a scendere in piazza con noi

Roma – “Credo che sia giusto che a questa manifestazione partecipino tutti gli italiani che si rendono conto che c’e’ un palazzo asserragliato contro la loro volonta’ che vogliono venire a dire: Non nel mio nome. Non e’ solo la Lega che ha aderito: ci sono elettori delusi del M5s, addirittura del Pd che stanno venendo in piazza con noi”. Cosi’ Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, questa mattina al Giornale radio Rai – Radio1 parlando della manifestazione, organizzata da Fdi in piazza a Montecitorio lunedi’ prossimo.

“Immagino di si'”, risponde a una domanda se alle prossime amministrative Fdi sara’ ancora alleata di Forza Italia: “In ogni caso non comprendo il no di Forza Italia alla piazza di lunedi’ davanti a Montecitorio. Era assolutamente naturale una partecipazione di Forza Italia”. Nell’intervista si e’ parlato anche di dinamiche istituzionali come la presidenza del Copasir: “Sicuramente la presidenza del Copasir spetta all’opposizione. Poi quale sara’ il partito lo vedremo”.