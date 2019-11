Meloni: prima del candidato Centrodestra deve avere progetto per città

Roma – “Penso che un candidato sindaco per Roma vada scelto il prima possibile. Penso che anche di questo bisogna parlare e penso che prima ancora di scegliere il candidato sindaco bisogna essere chiari di qual’e’ l’idea che abbiamo per Roma Capitale: prima parliamo del progetto e poi del candidato”. Lo dice la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande a margine di una conferenza di Fdi alla Camera. “Pur credendo che Roma e’ pessimamente governata- aggiunge Meloni- e che la Raggi e’ un sindaco assolutamente inadeguato, cosi’ come tutto M5s, sappiamo che Roma e’ una citta’ che ha enormi difficolta’ a essere governata bene, li avrebbe anche se avesse un ottimo sindaco. Roma, la seconda citta’ piu’ estesa dell’Unione europea, e’ una citta’ complessa e non puo’ essere governata con gli stessi poteri di un Comune di mille abitanti. Su questo bisogna capire se siamo d’accordo anche con gli alleati, perche’ ho sentito molto spesso delle dichiarazioni che non collimano. Roma non puo’ essere trattata come le altre citta’, ha bisogno di vedere concretizzato il dettato costituzionale della legge sul federalismo fiscale perche’ non e’ mai diventato un fatto nella Capitale”.