Meloni: Raggi e Pd hanno ufficializzato razzismo contro romani

Roma – “Grazie alla Raggi e al Pd oggi Roma e’ ufficialmente una citta’ razzista nei confronti dei romani. Mentre l’amministrazione Cinque Stelle continua a dare le case popolari ai rom che vengono dai campi nomadi, come sta accadendo in queste ore a Casal Bruciato, in Campidoglio il M5S vota insieme al Pd contro la proposta di Fratelli d’Italia: dare priorita’ a chi risiede da piu’ tempo a Roma nell’accesso ai servizi sociali e alle case popolari. L’ennesima conferma che i grillini e il Pd non sono altro che le due facce della stessa sinistra anti-italiana. Noi continueremo la nostra battaglia a difesa dei diritti dei cittadini romani”. E’ quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.