Meloni: se dibattito serio noi ci siamo, Fdi è sempre per riforma poteri

Roma – “Il trasferimento di piu’ poteri a Roma e’ un tema che Fratelli d’Italia considera il tema dei temi sul ruolo della Capitale. Per noi e’ da sempre la questione da cui dipende tutto il resto. Noi da tempo chiediamo che si affronti questa questione, spesso nel disinteresse degli altri gruppi politici. In quest’Aula venne approvata una mozione all’unanimita’ e grazie a quella mozione lei, sindaca, ando’ dal premier Conte, durante il Governo Conte I, ma poi quella mozione riportata in Parlamento fu bocciata con i voti del M5S”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sullo status di Roma Capitale e relativi poteri e risorse. Fratelli d’Italia, ha proseguito Meloni, “e’ l’unico partito che ha sempre rivendicato il ruolo della Capitale anche come questione nazionale. Noi come tale l’abbiamo trattata, qui e in Parlamento. Siamo pronti a dare il nostro contributo, lo abbiamo dimostrato in queste ore. Noi ci siamo se si persegue un obiettivo alto. Siamo qui se si vuole affrontare seriamente la questione di Roma: Roma e’ una citta’ eccezionale non solo per la sua storia unica, ma anche per il suo ruolo”.