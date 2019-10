Meloni: sono infuriata, Fdi chiede a Lamorgese di riferire in Parlamento su sicurezza Capitale

Roma – Sono arrivate le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in merito all’uccisione di Luca Sacchi, il ragazzo colpito alla testa da un colpo di pistola nel tentativo di difendere la fidanzata:

«Sono scioccata e infuriata dalla notizia dell’omicidio di Luca Sacchi. Non si può morire in questo modo a 25 anni. Non è accettabile l’idea che nella Capitale d’Italia si possa essere aggrediti, derubati e infine uccisi con un colpo di pistola alla testa mentre si va al pub con la propria fidanzata. Roma vive da tempo una gravissima emergenza sicurezza ma questo non sembra importare a nessuno, a partire dalle Istituzioni che dovrebbero occuparsene. Il mio pensiero va alla famiglia di Luca e alla sua ragazza, Anastasia. Fratelli d’Italia chiede al Governo e al ministro dell’Interno Lamorgese di riferire immediatamente in Parlamento e spiegare nel dettaglio che cosa intende fare per far fronte a questa ignobile situazione. I cittadini romani chiedono risposte immediate. Basta con le promesse e gli slogan».