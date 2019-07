Roma – “Il mio tweet sugli assassini magrebini era indipendentre dalla nazionalita’. Per me un assassino e’ sempre un assassino, ed e’ questo che la sinistra non mi perdona. Abbiamo commentato una notizia cosi’ come la stampa l’aveva data, e io mi fido della stampa. Anche Paolo Gentiloni ha fatto un tweet di commento uguale”. Lo dice Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia, intervistata dalla Dire.