Meloni: Ue deve rivedere accordi con Erdogan

Roma – “L’Unione Europea sia pronta a rivedere tutti gli accordi di partenariato con la Turchia se Erdogan non cessera’ il suo comportamento”: Cosi’ oggi Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia (Fdi), sull’offensiva militare della Turchia nel nord della Siria. Nel corso di un sit-in organizzato oggi davanti all’ambiasciata turca a Roma, Meloni ha aggiunto: “E’ inaccettabile il silenzio della Nato e dell’Ue, che in questi anni ha riempito la Turchia di soldi”.

La presidente di Fdi ha concluso, definendo Erdogan “un sultano” e facendo riferimento alla crisi russo-ucraina: “L’Ue ci ha raccontato che l’integrita’ di un territorio e’ un motivo sufficiente per far partire le sanzioni”.