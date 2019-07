Meloni: vicenda non alleggerita da uomo bendato

Roma – “Temo anche io che gli americani possano utilizzare le immagini della benda per, eventualmente, alleggerire la vicenda. Ma la foto della benda non la alleggerisce”. Lo dice Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia, intervistata dal direttore dell’Agenzia Dire Nico Perrone, commentando la vicenda della foto che ritrae bendato dai carabinieri uno dei due americani implicati nell’omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega. I due americani “devono essere giudicati da un tribunale italiano e scontare la pena in Italia. Questo e’ uno dei casi in cui gli americani devono dimostrare di essere nostri alleati”, aggiunge Meloni.