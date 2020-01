Mennuni-De Feo-Vecchi: intervenire immeditamente su alberature Capitale

Roma – “Ho chiesto in data odierna una convocazione urgente della commissione ambiente di Roma Capitale per affrontare il tema delle alberature romane e in particolare di quelle esistenti a Corso Trieste. Dopo la strage sfiorata di ieri, con il pino secolare crollato improvvisamente e che solo per un caso fortunato non ha fatto danni e’ il caso di intervenire immediatamente”.

“Non e’ possibile che gli alberi continuino a crollare sul territorio cittadino e in particolare su una arteria dove insistono ben tre plessi scolastici: il liceo Giulio Cesare, la scuola media Settembrini e la scuola Santa Maria Ausiliatrice”.

“Spero che quanto prima venga riunita la commissione alla presenza del assessore competente e che si possa attuare immediatamente il monitoraggio e la messa in sicurezza delle alberature”.

Cosi’ in un comunicato Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale, Alessandro De Feo, responsabile Fdi Roma Parioli e Matteo Vecchi, responsabile Fdi Trieste.