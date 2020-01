Mennuni: licei romani al freddo e al gelo, inaccettabile

Roma – “Numerose scuole, soprattutto licei romani, sono al gelo con le caldaie e quindi il riscaldamento non funzionante. Ho scritto una lettera richiedendo un intervento urgente alla Citta’ metropolitana di Roma Capitale, inquanto non e’ piu’ tollerabile questa situazione e la citta’ metropolitana deve rispondere”.

“Siamo al 10 di gennaio e non e’ pensabile che in diverse scuole superiori si misurino temperature che oscillano intorno ai 10 gradi. I dirigenti scolastici sono ormai arresi alla inefficienza degli enti preposti e sono giunti all’estremo di suggerire di tenere cappotti e sciarpe in aula”.

“Siamo ormai ridotti come i paesi comunisti ai tempi della cortina di ferro con l’aggiunta di un generale degrado e la piu’ insulsa sporcizia che pervade le nostre strade. Come possiamo pretendere di crescere una gioventu’ sana, pura, onesta e operosa se questo e’ il contesto in cui la formiamo?”. Lo dichiara Lavinia Mennuni consigliere FdI Roma Capitale.