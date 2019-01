Mennuni-Mussolini: chiediamo telecamere per nidi e centri anziani

Roma – Una mozione per richiedere l’installazione di telecamere all’interno dei nidi, delle scuole dell’Infanzia comunali e dei centri anziani. La presenteranno, in occasione della seduta odierna, le consigliere capitoline di Fratelli d’Italia e della Lista civica ‘Con Giorgia’, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini.

Alla luce dei recenti fatti di cronaca riguardanti maltrattamenti da parte delle maestre di alcuni nidi, ultimo dei quali alla Magliana, “e’ necessario dedicare maggiore attenzione a queste categorie fragili. La nostra mozione- hanno spiegato le due consigliere- sara’ un segnale forte anche a livello nazionale che, come donne di destra, vogliamo dare”.

“Si tratta- hanno concluso le due- di un provvedimento non piu’ rimandabile. Dobbiamo dare priorita’ alla sicurezza dei bambini e dei genitori per far si’ che possano lasciare i propri figli in queste strutture in tutta serenita’”.