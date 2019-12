Mennuni: per negare discarica Tragliatella mozione Fdi-Fassina

Roma – “Ho presentato una mozione insieme ai colleghi di Fdi, e firmata anche dal consigliere Fassina, che dice no alla localizzazione della discarica a Tragliatella. Spero che anche altri colleghi firmino questo atto, ora sta al 5Stelle calendarizzare la discussione e spero avvenga quanto prima”. Cosi’, attraverso un video su fb, la consigliera comunale di FdI, Lavinia Mennuni. “Ho chiesto che venissero ascoltati in Assemblea i rappresentanti di Tragliatella presenti in Aula per fargli spiegare le loro ragioni del no alla discarica- ha aggiunto- ma la parola mi e’ stata tolta con molta determinazione dal presidente De Vito”.