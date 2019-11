Mercati Generali, Pelonzi-Baglio: Raggi deve uscire da letargo

Roma – “Ringraziamo le forze dell’ordine per l’intervento di questa notte nel complesso degli ex Mercati Generali. Un’area di pregio lasciata nell’abbandono e nel degrado a causa dell’immobilismo dell’amministrazione capitolina. Al di la’ delle inchieste della magistratura sull’area degli ex Mercati Generali che faranno il loro corso, e’ comunque inaccettabile assistere ad una stasi completa dell’iniziativa di recupero di tutta l’area e che costringe il quartiere a convivere con un’ampia zona di quartiere fuori controllo. Da anni i cittadini di quel quadrante chiedono di dare avvio alla riqualificazione progettata e che avrebbe il pregio di dare lustro all’intera citta’. Sosteniamo pertanto anche l’iniziativa del Municipio VIII che chiede al Campidoglio di non lasciar cadere nel dimenticatoio i progetti in essere. Chiediamo quindi alla Giunta Raggi di uscire dal letargo e farsi parte attiva nel tutelare la convenzione con i privati annunciata da tempo nella quale sono previste opere importanti a destinazione pubblica che avrebbero immediati benefici su tutto il territorio”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera dem Valeria Baglio.