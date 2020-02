Mercato Balbo, Alfonsi: da lunedì qui bancarelle piazza Vittorio

Roma – E’ tutto pronto in via Cesare Balbo, sede del mercato Viminale, per ospitare da lunedi’ 2 marzo le sette bancarelle che saranno trasferite da piazza Vittorio. Questo pomeriggio il presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme all’assessore municipale al Commercio, Tatiana Campioni, per verificare che tutto procedesse secondo programma.

“Qui al mercato Viminale di via Cesare Balbo- ha spiegato- stiamo rifacendo le strisce a terra per il posizionamento delle nuove bancarelle che verranno da piazza Vitorio la mattina del 2 marzo. Si tratta di una ricollocazione fatta nelle modalita’ e nei tempi che ci aspettavamo. E’ stato un percorso tortuoso ma dopo viale Trastevere e via Ferrari ora liberiamo la prima parte di piazza Vittorio e proseguiremo con viale Giulio Cesare e via Cola di Rienzo, oltre che con tutte le altre strade che avevamo promesso. Stiamo lavorando molto sugli ambiti 1 e 2 previsti dal Tavolo sul decoro, ma stiamo anticipando quelle situazioni che maggiormente creano disagio su altre parti del territorio”.

“Grazie alla collaborazione con gli operatori dei chioschi fissi del mercato Viminale, che opera qui su via Cesare Balbo, e che hanno accettato di ridurre la dimensione dei loro banchi- ha aggiunto Campioni- abbiamo colto l’occasione per risistemare anche il mercato Viminale con una nuova segnaletica e riducendo la dimensione dei banchi esistenti. In questo modo il mercato e’ piu’ decoroso e molto piu’ sicuro”.