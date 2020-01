Mercato immobiliare Lazio, 2019 chiuso con lieve calo prezzi

Roma – Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it il prezzo medio richiesto sia per le abitazioni in vendita che per quelle in affitto nel Lazio, rispetto a giugno scorso, e’ rimasto pressocche’ invariato (-0,6%). Guardando pero’ al confronto annuale, i trend dei due comparti si differenziano: per quanto riguarda gli immobili in vendita, i prezzi richiesti risultano in calo dell’1,1%, mentre i canoni di locazione crescono di 1,2 punti percentuali. Nelle citta’ della regione, pero’, la situazione non risulta altrettanto stabile.”

“Partendo dal comparto compravendite, tre citta’ risultano totalmente in linea con il trend regionale, mentre l’unica variazione positiva e’ quella rilevata a Rieti, dove i costi delle abitazioni sono cresciuti del 3,4% nel semestre. Passando alle locazioni, invece, si nota una tendenza maggiormente positiva con prezzi in ripresa quasi ovunque. Si registrano infatti aumenti superiori ai due punti percentuali a Viterbo (+2,4%), Rieti (+2,8%) e Latina (+3,1%). E’ quanto riportato nella nota di Immobiliare.it.