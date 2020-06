Mercoledì intesa Comunità Ebraica-Carabinieri, con Franceschini

Roma – In occasione della firma del protocollo di intesa tra il Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri e la Comunita’ Ebraica di Roma, che si terra’ mercoledi’ 24 giugno alle ore 10.30 presso i giardini del Tempio Maggiore di Roma, e’ invitata la stampa a partecipare. La firma si svolgera’ alla presenza del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo Dario Franceschini e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. Giornalisti, fotografi, operatori che vorranno accreditarsi devono mandare una mail con nome, cognome, testata e numero di documento all’indirizzo ufficio.stampa@romaebraica.it entro e non oltre lunedi’ 22 giugno alle ore 12.00. L’ingresso per i giornalisti e’ previsto entro le ore 10.00 in Via Catalana.